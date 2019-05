publié le 15/05/2019 à 09:39

C’est dans l’allée située à l’arrière du Mémorial de Caen que les quatre camions contenant les œuvres ont débarqué mardi 14 mai en Normandie. Arrivées la veille au soir à l’aéroport Charles de Gaulle en provenance de Washington, les toiles ont été acheminées dans la plus grande discrétion grâce à une entreprise spécialisée dans le transport d’œuvres d’art.



Au Mémorial de Caen, les mesures de sécurité étaient impressionnantes pour cet événement. Émissaires américains et policiers étaient sur place, pour réceptionner les camions dont les portes étaient scellées. Tout devait être secret et parfaitement orchestré pour recevoir les œuvres dans leur nouvel écrin.



"Elles ont voyagé dans des caisses spéciales, sur mesure, des caisses qui elles aussi valent une véritable fortune", confie Stéphane Grimaldi, tout excité en voyant arriver les tableaux qu’il attend depuis trois ans. Il poursuit : "Ça fait trois ans que nous ne pensons qu’à ça, faire venir et exposer plusieurs toiles de Rockwell pour la première fois en Europe. Car c’est un vrai événement de voir ses œuvres fabuleuses arrivées en France".

300.000 euros de travaux

D’ailleurs, pour accueillir dans de parfaites conditions de conservation et de sécurité la cinquantaine de toiles, le Mémorial et la Ville de Caen ont entrepris plus de 300.000 euros de travaux notamment pour des questions de sécurité, d’assurance mais aussi et surtout d’hygrométrie, de température et de luminosité.

Désormais l’espace exposition est prêt. Les œuvres elles attendent toujours dans les caisses que la température et l’hygrométrie soit parfaite pour être déballées et installées, là aussi, avec la plus grande précaution, et sous le regard des experts des musées américains.



L’exposition sera ouverte au public du 10 juin au 27 octobre 2019. Ce sera notamment l’occasion de découvrir les fameuses Quatre Libertés, ces toiles qui ne sont jamais sorties des États-Unis.