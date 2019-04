publié le 12/04/2019 à 09:11

Google rend hommage au Bahaus ce vendredi 12 avril avec son doodle. L'école d'art allemande fête ses 100 ans cette année. Le doodle reprend les codes du Bahaus : les formes géométriques et les couleurs franches.



Fondé en 1919 à Weimar, le Bahaus (que l'on peut traduire "maison du bâtiment") regroupe architecture, design et aussi photographie. Parmi les personnalités du mouvement, le peintre Paul Klee ou encore Wassily Kandisky. Walter Gropius publie alors le manifeste et le programme du Bauhaus.

Dans le Manifeste de l'école, son fondateur Walter Gropius explique que "le but de toute activité plastique est la construction ! (…) Architectes, sculpteurs, peintres ; nous devons tous revenir au travail artisanal, parce qu’il n'y a pas d'“art professionnel”. Il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste et l’artisan".

Le doodle en hommage au Bahaus Crédit : Capture d'écran Google

Dans ce doodle animé, on peut apercevoir une chaise Marcel Breuer ou encore des lampes au style minimaliste.