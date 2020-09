Bourvil : 50 ans après sa mort, un imitateur normand lui rend toujours hommage

publié le 23/09/2020 à 14:35

Il y a tout juste cinquante ans, le 23 septembre 1970, André Raimbourg, dit Bourvil, disparaissait dans son appartement parisien du boulevard Suchet. Emporté par un cancer à l’âge de 53 ans, l’acteur, chanteur et humoriste était né en Normandie et avait choisi comme nom de scène le nom de la commune où il avait vécu et où il possédait une maison.

Autant dire qu’en Normandie, Bourvil est une "institution" que Yannick Dumont fait perdurer depuis trois décennies à travers ses spectacles. Né à Yerville il y a 61 ans, à quelques kilomètres du village natal de Bourvil, Yannick Dumont a commencé à imiter Bourvil à 14 ans lors d’un spectacle d’école. Depuis, il n’a jamais cessé de se produire sur scène et au début des années 2000, il lance même son spectacle entièrement consacré à Bourvil en rendant hommage à la vie et à la carrière de l’artiste.

Aujourd’hui ses spectacles et ses tournées se déroulent à travers toute la France et particulièrement ici en Normandie, où plus de 300 personnes ont récemment assisté au spectacle de l’artiste imitateur. "J’entre dans la peau de mon personnage dès lors que j’enfile le costume et le béret. Je ne suis plus Yannick Dumont, je suis Bourvil", confie Yannick Dumont.

Il se met dans la peau de Bourvil dans une pièce

"Il a les mimiques, la voix et le physique aussi, car la ressemblance est impressionnante", commente un spectateur après avoir longuement applaudi l’artiste qui, dans son spectacle, enchaîne les sketchs et les chansons de Bourvil. Pour l’année 2020 et pour célébrer le cinquantième anniversaire de la mort de Bourvil, Yannick Dumont a créé une pièce baptisée La cuisine au beurre .. où à l’huile avec son épouse Carine.

Six acteurs sur scène avec Yannick Dumont dans la peau de Bourvil et son fils Dylan, 16 ans, endossant le rôle de Marius. La prochaine représentation de cette pièce aura lieu le vendredi 23 octobre à Cany Barville en Seine-Maritime. Mais en attendant, le spectacle À la rencontre de Bourvil est programmé dimanche 27 septembre à Maromme, en Seine-Maritime.

Yannick Dumont, imitateur de Bourville. Crédits : Frédéric Veille | Date : 23/09/2020 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Yannick Dumont, imitateur de Bourville. Crédits : Frédéric Veille | Date : Yannick Dumont charge le décor de son spectacle. Crédits : Frédéric Veille | Date : Yannick Dumont au volant de sa camionnette. Crédits : Frédéric Veille | Date : Yannick Dumont sur scènne. Crédits : Frédéric Veille. | Date : Affiche de la pièce "La cuisine au beurre ou à l'huile". Date : 1 / 1 < > +