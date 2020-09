Quand Bourvil et Jacqueline Maillan s'amusaient avec "Je t'aime moi non plus"

publié le 23/09/2020 à 10:53

Il y a 50 ans, le 23 septembre 1970, Bourvil disparaissait… Les films qui ont fait sa gloire ont toujours autant de succès mais rappelons que c’est grâce à la musique qu’il est devenu acteur, et Bourvil c’est près de 300 chansons, tendres ou comiques. Nous vous proposons d’écouter son tout dernier enregistrement.

Deux mois avant sa mort, le 9 juillet 70, Bourvil avait rendez-vous au studio Pathé Marconi de Boulogne-Billancourt avec la comédienne Jacqueline Maillan pour enregistrer en duo des parodies collector de deux chansons de Gainsbourg : Pauvre Lola, et Je t’aime moi non plus qui, faut-il le rappeler, dans sa version Gainsbourg/Birkin était interdit aux moins de 21 ans et était au cœur d’un scandale depuis sa sortie un an plus tôt.

Autant dire qu’avec Bourvil et Maillan, la charge érotique de Je t’aime moi non plus était moins forte et ils étaient les premiers à en rire : ils entament le sketch en toussant et en se mouchant… C’est dans un fou rire qu’ils vont batifoler. Deux mois avant sa mort Bourvil s’amusait encore et nous amusait...