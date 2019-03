A La Bonne Heure avec Jean Teulé

publié le 08/03/2019 à 12:30

Jean Teulé c'est 18 romans à succès en près de 30 ans de carrière comme écrivain. Toutes ses œuvres ont été publiées chez Julliard, son éditeur historique, et pour la plupart adaptées au cinéma comme par exemple Darling de Christine Carrière en 2007, Le Magasin des suicides en 2012 réalisé par Patrice Leconte, mais aussi sur les planches à l'instar des Lois de la gravité en 2010 et Mangez-le si vous voulez 3 ans plus tard.



Ce 7 mars, l'écrivain originaire de Saint-Lô dans la Manche est donc de retour avec Gare à Lou !, son nouveau roman. Dans cet ouvrage, le compagnon de l'actrice Miou-Miou laisse libre cours à un imaginaire plus débridé que jamais, et revient à la veine fantastique qui avait fait son succès dans ses précédents ouvrages.

"Gare à Lou !", le nouveau roman de Jean Teulé (Julliard)

L'histoire : Comme le disaient Mozart et Shakespeare : "Il est très agréable de jouir d’un don exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que c’est une source inépuisable d’embêtements". À 12 ans, Lou partage absolument cette opinion. Au prétexte qu’elle est en mesure de faire tomber immédiatement les pires calamités sur la tête de tous ceux qui la contrarient, on l’enferme dans un endroit secret en compagnie de militaires haut gradés pour qu’elle devienne une arme absolue capable de mettre en échec les plans malveillants des ennemis du pays ou, pire, d’ourdir de méchantes et sournoises manœuvres afin de causer des torts effroyables à d’autres nations. De telles occupations n’offrent pas à une adolescente les satisfactions que la vie aurait pu lui promettre. D’autant que son super pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne fonctionne pas toujours comme prévu."

