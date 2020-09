et AFP

11/09/2020

Après un "appel au président de la République", seul habilité à décider, pour qu'Arthur Rimbaud et Paul Verlaine entrent ensemble au Panthéon, la famille de Rimbaud a exprimé son désaccord ce vendredi 11 septembre.

Si les deux poètes font ensemble leur entrée au Panthéon, "tout le monde va penser 'homosexuels' mais ce n'est pas vrai. Rimbaud n'a pas commencé sa vie avec Verlaine et ne l'a pas terminée avec lui, ce sont juste quelques années de sa jeunesse", a estimé Jacqueline Teissier-Rimbaud, l'arrière-petite-nièce d'Arthur Rimbaud.

Elle a indiqué souhaiter que la dépouille d'Arthur Rimbaud demeure à Charleville-Mézières, précisant que son fils et ses petits-enfants partageaient son point de vue. L'association Les Amis de Rimbaud, qui compte 120 adhérents, rejoint elle aussi la famille Teissier-Rimbaud.

"Associer Rimbaud et Verlaine de façon définitive, ad vitam aeternam, n'est pas envisageable, c'est sans doute exagéré", a-t-il estimé. "Arthur Rimbaud avait rompu avec Paul Verlaine et ne voulait plus évoquer cette période des quatre années où il l'avait côtoyé. Il tenait absolument à vivre une autre vie, ce qu'il a fait en partant en Afrique", où il a vécu avec une jeune femme, a-t-il expliqué.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a, elle, apporté son soutien à la pétition en faveur de l'entrée d'Arthur Rimbaud et Paul Verlaine au Panthéon, lancée par un groupe d'intellectuels, académiciens et universitaires passionnés par les deux poètes.