"Astérix" : "Je ne savais pas qu'il y avait encore des inédits", s'émerveille Jean-Yves Ferri

Jean-Yves Ferri est l'invité de "Laissez-vous tenter", à la veille de la sortie de l'album "Astérix et le Griffon", le 39e de la saga

Les aventures d'Astérix sont désormais signées Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. Comme par exemple avec le dernier volume des aventures des célèbres Gaulois, Astérix et le Griffon. Pourtant, les pères disparus de ces personnages cultes n'ont pas encore dit leurs derniers mots... Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, créateur de la série Astérix avec Albert Uderzo, a découvert une ébauche d'histoire non achevée d'Astérix réalisée par son père avant sa mort. 25 pages, qui portent le titre d'Astérix au cirque.

A-t-elle proposé à Jean-Yves Ferri, invité ce 20 octobre de Laissez-vous tenter sur RTL, de poursuivre et peut-être de terminer le scénario ? "Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas encore pu le lire, raconte le scénariste qui se charge des nouvelles aventures des Gaulois depuis plusieurs albums. Je vais voir justement ce scénario de demain, donc je serai curieux de le lire parce qu'en fait, je ne savais pas du tout qu'il y avait encore des inédits de Goscinny".

Le 21 octobre, il découvrira les éléments de scénario de cet Astérix au cirque. Peut-être le début d'une nouvelle aventure. "C'est émouvant. Après, c'est toujours pareil. Nous, on est sur l'invention, chaque fois, d'une nouvelle histoire. Là, c'est autre chose. C'est un document qui existe".

Astérix ne fait pas l'actualité simplement avec la sortie du nouvel album Astérix et le Griffon. Des albums d'Astérix, de Tintin, de Lucky Luke ont été brûlés au Canada, dans des écoles de l'Ontario, car jugés discriminatoires. "C'est complètement débile, réagit Jean-Yves Ferri. Simplement parce qu'en fait, comme vous protestez contre quelque chose de violent sur votre culture, il vaut mieux essayer de ne pas faire pareil, justement. Donc, ça n'a pas tellement d'effet. D'ailleurs, je crois que, unanimement, ça a été condamné. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est stupide."