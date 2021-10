Céline Dion révèle des problèmes de santé et dit "avoir le cœur brisé"

Céline Dion doit mettre son retour sur scène en pause. La chanteuse canadienne a annoncé mardi 19 octobre qu’elle avait des problèmes de santé et qu'elle était contrainte d’annuler des dates de sa prochaine résidence à Las Vegas. La star devait se produire dans la salle de spectacles du nouveau complexe hôtelier Resorts World en novembre. Mais elle a fait savoir qu’elle souffrait de "spasmes musculaires sévères" qui l’empêchent - pour l’heure - de se produire sur scène.

Céline Dion a assuré sur les réseaux sociaux avoir "le cœur brisé par cette situation" et se concentrer désormais sur sa santé pour vite se remettre. "Nous travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots. Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux... Je veux m’en sortir le plus rapidement possible", a-t-elle confié à ses abonnés sur Twitter.

La situation médicale est trop récente pour connaître déjà les dates de report de ces concerts. Le remboursement des billets sera possible mais pas les frais d’hôtels ou de transport ce qui pourrait être douloureux pour les fans non-Américains qui avaient prévu ce voyage de longue date. Espérons que la chanteuse aille mieux pour assurer les dates françaises de son Courage Tour à Paris La Défense Arena en septembre 2022.