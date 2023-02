Les instituts de beauté estiment que leur clientèle masculine augmente de 15 à 20%. Ils offrent désormais des soins spécifiques pour les hommes dont les prix varient entre 20 à 90 €, selon la formule choisie. Pour la durée des soins, il faut compter entre 30 à 80 minutes. Ces prix peuvent être multipliés par 10 si vous allez soigner vos ongles dans de grands instituts de beauté ou dans un palace… Le plus étonnant, c’est que, de plus en plus, les hommes demandent les mêmes soins que les femmes. Des extensions ou des vernis semi permanents qui durent 2 à 3 semaines ou même du nail art, autrement dit des peintures sur ongles en relief, pailletées ou avec des formes géométriques.

La nouvelle passion des hommes pour les manucures s'est accéléré à partir de 2011 quand des acteurs comme Johnny Depp ou Brad Pitt, des rappeurs comme A$AP Rocky, devenu devenu le mari de Rihanna, ou des footballeurs comme Christiano Ronaldo, se sont affichés dans des soirées mondaines, sur des plateaux télé et sur les réseaux sociaux avec des ongles soignés et même vernis de toutes sortes de couleurs.

Une autre étape a été franchie en 2016, quand le couturier Marc Jacobs a posé sur son compte Instagram les ongles vernis de noir avec le hashtag #ManIcure, un jeu de mot pour dire que les hommes ("man") ont aussi le droit, comme les femmes à se colorier les ongles, à faire du nail art.

Une mode qui est loin d'être nouvelle...

Toutes les occasions sont bonnes pour se faire remarquer par ses ongles. Ressembler à son avatar, à son acteur préféré, être impec', faire ressorti sa part de féminité. Les hommes aiment aussi faire de la manucure parce que c'est aussi un moment de détente, un moment sensoriel où l'on se laisse dorloter. Un moment de différenciation aussi.

Le plus amusant c’est que cette tendance n’est qu’un retour aux sociétés primitives. 3.000 ans avant Jésus-Christ, les Chinois se peignaient les ongles avec de la laque et les Égyptiens avec du henné. C’était un marqueur social. Exactement comme aujourd’hui. Sachez que les Incas décoraient leurs ongles avec des représentations d'aigle ! La mode est un éternel recommencement, a dit quelqu’un qui connaissait son histoire jusqu’au bout des doigts !

