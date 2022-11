"Ceci s'adresse à toutes les filles instables. Vous voyez comme on est belles quand on pleure ?" Pour Halloween, l'influenceuse beauté Zoe Kim Kenealy a proposé une vidéo TikTok dans laquelle elle reproduit de manière glamour, grâce à du maquillage, les traits affichés par notre visage après une crise de larmes. Yeux larmoyants, pommettes rosées, lèvres gonflées... La jeune influenceuse donne tous ses conseils et la vidéo devient rapidement virale. Sur Tiktok, la vidéo a été vue plus de 4,2 millions de fois en quelques semaines et le maquillage reproduit plus de 130.000 fois par des internautes du monde entier.

Concrètement, Zoe Kim Kenealy conseille de "flouter" le contour de ses lèvres avec un rouge à lèvres une teinte au-dessus de sa carnation naturelle, d'appliquer un blush bien rose sur la paupière mobile et en dessous des yeux, puis d'y appliquer de l'highlighter liquide. Ne pas hésiter également à en appliquer sur le nez et l'arc de cupidon pour reproduire de fausses larmes. "Les cils doivent être courbés", assure la maquilleuse. Un petit coup de gloss et le tour est joué.

Une vidéo qui, comme chaque tendance TikTok, connaît son lot de critiques. Une grande partie des internautes assurent ne pas se reconnaître dans ce maquillage. Certains y voient toutefois une manière de normaliser le fait de pleurer, alors même que de plus en plus de stars, à commencer par Bella Hadid, osent montrer leurs moments de faiblesse et leurs (vraies) larmes sur les réseaux sociaux. Là où la tendance devient plus problématique, c'est qu'elle banalise quelque part la tristesse et rend glamour le fait de pleurer.

