publié le 20/12/2018 à 11:21

Elle fait figure de révélation de l'année en librairie. Adeline Dieudonné a connu un récent succès avec son roman La vraie vie, sorti le 29 août 2018. Salué par la presse et le public, le succès du livre lui permet désormais de se consacrer uniquement à l'écriture. "Je ne vais faire que ça parce que La vraie vie je l'ai écrit en travaillant à côté, en me levant très très tôt le matin et là je vais pouvoir me consacrer pleinement à l'écriture", a confié la femme de lettres.



Le roman raconte l'histoire d'une gamine animée d'une volonté farouche qui va apprendre à grandir sous nos yeux au sein d'une famille toxique, un père violent, tyran domestique, obsédé par la chasse, une mère soumise, souffre-douleur et un petit frère fragile et silencieux.

Débutant à la manière d'un conte étrange, poétique, un peu cruel aussi, comme tous les contes, La vraie vie glisse inexorablement vers un thriller psychologique terrifiant dont le dénouement tétanise de stupeur. L'un des sommets du livre est une effrayante scène de chasse en forêt. L'idée de ce moment fort est venue spontanément dans la tête d'Adeline Dieudonné.

"L'idée est venue toute seule. Je me rappelle qu'avant écrire cette scène je me suis arrêté d'écrire pendant une semaine. J'avais juste l'idée que le papa emmenait ses enfants en forêt et je ne savais pas du tout ce qui allait s'y passer. C'est en écrivant le début de cette scène que je me suis dit 'mais oui évidemment, c'est ça qui va se passer'.(...) La surprise de mon héroïne je l'ai vécu moi aussi en tant qu'auteur", a-t-elle confié au micro de RTL.

Couverture du livre "La vraie vie" Crédit : Iconoclaste

Un livre influencé par le mouvement #Metoo

Même si Adeline Dieudonné n'est pas partie avec une intension précise, impossible de ne pas faire un rapprochement entre son œuvre et le mouvement #Metoo. "C'est fort probable [que son livre soit inspiré par #Metoo, ndlr]. J'ai terminé d'écrire La vraie vie après le mouvement #MeToo. Forcément ça a eu une influence.(...) Je suis féministe en tant que femme, ça me va bien très bien d'être appelée auteur féministe".



Tout comme Amélie Nothomb, qui d'ailleurs a amplement salué son livre, Adeline Dieudonné est belge et n'est pas "constamment dans la capitale française". Une forme de "protection", dit-elle, "afin de retrouver son petit univers familial, un peu en retrait de Paris".



Le public attend avec impatience un deuxième roman. L'écrivaine a confié sur l'antenne de RTL qu'elle souhaiterait commencer l'écriture d'une nouvelle histoire à partir de janvier 2019. "On s'est dit avec Iconoclaste (sa maison d'édition) qu'on allait calmer le jeu. Je n'ai pas encore l'idée de ce que sera mon prochain roman, pas du tout", a-t-elle déclaré.