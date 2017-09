Leïla Slimani : "Du jour où je ne serai plus indignée, je tomberai à plat"

publié le 16/09/2017 à 14:48

Leïla Slimani avait marqué les esprits en 2014 avec son roman Dans le jardin de l'ogre, l'histoire d'une jeune mariée incapable d'échapper à son addiction sexuelle. Dans la vie de la jeune écrivaine, il y a eu ce 3 novembre 2016, qui a tout changé : Leïla Slimani obtient à 35 ans le prix Goncourt pour Chanson douce, son deuxième roman.



L'ouvrage raconte l'histoire d'une nounou qui devient tueuse d'enfant. Elle publie aujourd'hui, non pas un roman, mais un livre-témoignage : Sexe et mensonges, un livre choc sur la vie sexuelle au Maroc. Une enquête menée auprès des femmes marocaines : leurs secrets, leurs colères, leurs regrets et leur malaise dans une société où l'islam est religion d'État.

Elle décrit la société confrontée à l'hypocrisie institutionnalisée sur la virginité et plus globalement sur la sexualité. Ses rencontres de l'été 2015 à Rabat au Maroc ont été tellement fortes qu'est venue l'idée d'une bande-dessinée pour accompagner cet ouvrage et qui s'intitule Paroles d'honneur.

Montrer ces amours clandestines

La couverture de l'ouvrage montre un homme et une femme sur un rocher face à la mer. "J'avais envie de montrer ces amours clandestines, ces amours cachés et cet espace public qui empêche de vivre pleinement et sereinement une forme d'intimité", précise l'écrivaine. Elle a choisi d'écrire un "livre sur la vie sexuelle des femmes au Maroc". "On a essayé de rendre hommage à ces femmes en les incarnant", précise Leïla Slimani.

Défense des minorités

Quand on demande à la lauréate du prix Goncourt de se décrire, elle fait référence à sa volonté permanente de défendre les minorités et sa capacité à s'indigner. "Je me suis paumée il y a huit jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. L'admirable, c'est qu'ils excitent la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons", raconte la jeune femme. (...) Moi, qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère".



Une femme engagée qui choisit une citation de Flaubert, extraite de lettre à George Sand, datant du 12 juin 1867, pour se définir : "Du jour où je ne serai plus indignée, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton".