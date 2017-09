Nîmes : un local des Restos du coeur ravagé par un incendie criminel

publié le 03/09/2017 à 17:47

Les bénévoles parlent d'un acharnement. Après quatre cambriolages pour le seul mois de juillet, l'une des antennes des Restos du coeur située à Nîmes a été dévastée par un incendie criminel jeudi 31 août dans la matinée. C'est la réserve d'un accueil de jour de l'association qui a été visée. Elle contenait des "vêtements, duvets et sac à dos pour l'hiver, surtout du matériel neuf. Il y avait aussi un ordinateur, des fours, un lavage-linge, de la nourriture", se désole auprès de Midi Libre Suzanne Severa, responsable du centre d'accueil de jour. Le préjudice est estimé à environ 10.000 euros, selon France 3.





À l'arrivée des pompiers, alertés par des voisins, il ne restait presque plus rien du préfabriqué. "On donne notre temps, notre bon coeur, pour essayer d'aider des gens dans le besoin. Et quand on voit qu'on s'acharne comme ça à détruire le peu qu'on a, et à compromettre gravement ce qu'on peut faire pour les gens que l'on reçoit, ça met en colère", s'emporte Suzanne Severa. Le site accueille tous les matins du lundi au vendredi 60 à 100 personnes, qui peuvent y prendre le petit-déjeuner, laver leurs vêtements ou encore se doucher.

"Nous avions déjà dû fermer l'accueil de jour le 6 juillet au lieu du 13 à cause d'un cambriolage", rappelle Suzanne Severa. Et là, on ne sait pas si on pourra rouvrir mardi (le 5 septembre, ndlr). Si on y arrive, ça sera dans des conditions restreintes", estime la responsable du centre. En attendant, une plainte a été déposée et les investigations se poursuivent. Les voisins ayant donné l'alerte ont dit avoir aperçu deux personnes sauter par-dessus les grilles, avant que le feu ne se déclare.

Nîmes : une antenne des Restos du Coeur partiellement détruite par un incendie criminel https://t.co/6eRmXeo7mC pic.twitter.com/DEiV44548e — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) 31 août 2017