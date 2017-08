En plein été, hausse de la fréquentation des Restos du Coeur

publié le 04/08/2017 à 11:54





Même au mois d'août, la mobilisation ne faiblit pas aux Restos du cœur.



En plein été, la demande est forte et les centres de distribution restent ouverts. Cet été, les Restos ont même demandé aux antennes locales d’accepter les bénéficiaires ne dépassant pas 70 % du barème, contre 50 % habituellement.

Pour faire face, les Restos ont décliné de nouveaux services comme des centres de distribution itinérants, qui se rendent au plus près des personnes dans le besoin.





Le jour N est arrivé: Neymar débarque vendredi à Paris pour donner une conférence de presse de présentation au Parc des Princes, au lendemain de son engagement pour cinq ans au PSG. Ce qui en a fait le joueur le plus cher de l'histoire.



Samedi, il sera présenté au public du Parc des Princes, à partir de 15h45, avant la reprise de la saison en Championnat de France, avec un match face au promu Amiens, repoussé d'un quart d'heure (17h15) "à la demande du Paris Saint-Germain, et en accord avec les diffuseurs Canal+ et beIN Sports", selon la LFP.



Il est peu probable qu'il joue, puisqu'il n'a plus joué au foot depuis samedi dernier et un "clasico" amical contre le Real Madrid (3-2) à Miami, couronnement d'une tournée aux États-Unis où il a brillé sur le terrain en étant décisif à tous les matches.







Avec Neymar au PSG, le championnat est-il déjà joué ? : RTL vous invite à répondre à la question du jour !