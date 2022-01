Salon Your Future : ce qu'il faut savoir sur ce salon innovant pour la jeunesse

Vue aérienne du stade Jean-Bouin (en haut) et du Parc des Princes le 14 juillet 2018

Un salon qui souhaite accompagner la jeunesse. Your Future, nouveau salon de recrutement et d'orientation, est là pour guider de jeunes étudiants dans leur avenir professionnel. Dans un cadre haut de gamme, les étudiants pourront trouver leur formation, leur stage/alternance ou leur premier emploi en même temps.

Il leur sera possible d'échanger avec des coachs Parcoursup et participer à des conférences d'influenceurs afin que le meilleur de chacun puisse émerger. Le but principal étant de favoriser l'échange pour préparer au mieux son futur. Ce salon étudiant, très bien pensé, se démarque des autres grâce à son format innovant.

En effet, les stands ont été pensés de manière à se fondre dans ce lieu sportif et historique de Paris, le Parc des Princes, célèbre stade du PSG. Conférences, interviews, after-work, tout a été imaginé pour que l’expérience soit maximale, dans un lieu unique, en respectant les règles sanitaires.

Au programme, 80 entreprises qui recrutent plus de 10.000 étudiants pré-qualifiés issus des grandes écoles françaises. En partenariat avec la Conférence des Grandes écoles et l'antenne de Fun Radio, ce sont pas moins de 22.000 lycéens qui se déplaceront pour faire leur choix parmi 80 grandes écoles présentes sur place.

Un événement écoresponsable

Le salon ayant lieu la semaine Green du groupe M6, plusieurs actions seront mises en place afin de sensibiliser les visiteurs à la cause environnementale. En effet, un arbre est planté pour chaque entrée, un système de tri collectif est installé, une utilisation raisonnée des guides dévoilées sur place avec une fabrication issue papiers recyclés PEFC (Le Programme de reconnaissance des certifications forestières) est appliquée.

Couverts en bois recyclables, éco-cup, nourriture bio avec mise en avant de l'agriculture régionale sont également favorisés dans ce salon.