Wish : banni des moteurs de recherche français, la plateforme est de retour

Le site Wish, plateforme d'e-commerce américaine, est connu pour ses prix très bas, défiant toute concurrence. Si les prix de certains articles n'excèdent pas quelques euros, la qualité n'est souvent pas au rendez-vous et pointée du doigt par de nombreux acheteurs.

En novembre 2021, la Direction générale de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes avait demandé le retrait du site marchand de Google, Apple et Microsoft. Impossible donc de trouver le site sur les principaux moteurs de recherche. Épinglé pour vente de produits "non conformes et dangereux", Wish vient d'obtenir de la DGCCRF une levée des sanctions pesant contre lui.

Selon une information du site américain Politico, ce nouveau référencement intervient au bout d'un an de discussions avec la DGCCRF. Des engagements pris par Wish sur les procédures de retrait et de rappel des produits, ainsi qu'une limitation de articles proches de ceux jugés non conformes et dangereux. Olivia Grégoire, ministre chargée des petites et moyennes entreprises et du commerce, a assuré que "la DGCCRF sera très attentive aux engagement de Wish".

Wish déjà épinglé ces dernières années

Ce n'est pas la première fois que le site Wish se voit rappelé à l'ordre par les autorités. En 2020 déjà, la répression des fraudes dénonçait des "pratiques commerciales trompeuses". Les clients pouvaient alors trouver des réductions allant jusqu'à 90%, basées sur des "prix de référence trompeurs".

Articles indisponibles ou encore logos trop semblables à ceux de marques célèbres, le site était régulièrement décrié par les acheteurs et les concurrents. Alors que Wish est de nouveau accessible, un clic sur la plateforme permet de se rendre compte que les prix cassés sont toujours d'actualité. Tout comme les produits dangereux ? Un retour surveillé par les autorités et une vigilance que les consommateurs devront aussi adopter.

