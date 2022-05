L'application Whatsapp permet d'envoyer sans frais des SMS, des vidéos, des messages vocaux et des photos à ses contacts

WhatsApp avait déjà annoncé que l'iPhone 5 et l'iPhone 5C ne serait plus compatible avec leurs services lors de la prochaine mise à jour. Et la liste des modèles de smartphones concernés s'agrandit, rapporte Le Parisien vendredi 27 mai.

Dès le 31 mai, la nouvelle version de la messagerie instantanée va devenir incompatible avec les anciennes versions d’Android et d’iOS.



Cela concerne une quarantaine de modèles de smartphones : Apple iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Lеnоvо А820, ZТЕ V956, Нuаwеі Аѕсеnd D2, Аѕсеnd G740, Ascend Mate, Fаеа F1, Аrсhоѕ 53 Рlаtіnum, НТС Dеѕіrе 500, Ѕаmѕung Gаlахy Тrеnd Lіtе, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Gаlахy Асе 2, Gаlахy Соrе, Саtеrріllаr, Саt В15, Ѕоny Хреrіа М, Wіkо, Сіnk Fіvе, Darknight, ТНL W8, ZТЕ Grаnd Х, Quаd v987, Grand Memo, Grand S Flex, LG Luсіd 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7II, Optimus F6, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q. Ces derniers n’auront plus la possibilité d’utiliser l’application s’ils ne mettent pas à jour leur système d’exploitation (Android ou iOs).

La mise à jour offrira de nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp : la lecture en dehors de la conversation, un aperçu du brouillon et la mémorisation de la lecture.

