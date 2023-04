VIDÉO - SpaceX : la fusée Starship décolle pour la première fois et explose en vol

Un moment historique pour l'histoire de la conquête spatiale. SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, a réussi ce jeudi 20 avril à faire décoller pour la première fois dans sa configuration complète Starship, sa fusée XXL développée pour de futures expéditions vers la Lune et Mars. Quelques jours après un report en raison de problèmes techniques, ce mastodonte de 120 mètres de haut s'est élevé dans le ciel peu après 15h30 (heure française) depuis le Texas. L'engin a explosé au bout de deux minutes mais le test est d'ores et déjà considéré comme un succès par l'entreprise qui signe ici le lancement le plus puissant de l'histoire spatiale.

