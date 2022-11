VIDÉO - "Candy Crush" : 500 drones déployés dans le ciel de New York pour les dix ans du jeu

Une décennie célébrée en grande pompe. Jeudi 3 novembre, le jeu vidéo Candy Crush fêtait son dixième anniversaire à New York. À cette occasion, Digital King Entertainment, son éditeur, a déployé 500 drones dans le ciel de la grosse pomme pour un spectacle d'une dizaine de minutes mêlant logos du jeu et emblématiques confiseries.

Alors que le vol de drone est en principe interdit dans l'État du New Jersey, où se sont tenues les festivités, l'entreprise s'est vue octroyer une dérogation, indiquent nos confrères de BFMTV. Une autorisation spéciale qui a permis à "des centaines de drones" d'utiliser "la ligne d'horizon de New York comme un panneau publicitaire géant à l'occasion des dix ans du jeu", s'est réjoui la directrice marketing du jeu pour qui l'objectif était de "transformer le ciel en l'écran le plus grand du monde".

La performance et les bonbons dans le ciel n'ont cependant pas fait l'unanimité, précise la chaîne d'information en continu. "Je pense qu'il est scandaleux de gâcher l'horizon de notre ville à des fins privées. C'est offensant pour les New-Yorkais, nos lois locales, la sécurité publique et la faune", a réagi le sénateur Brad Hoylman.

Un avis partagé par les défenseurs de l'écosystème du fleuve Hudson. "Arriver comme ça sans penser aux conséquences sur l'environnement et les oiseaux qui voleront dans le même espace que ces drones est surprenant", a ainsi déploré le directeur de la conservation et des sciences d'Audubon, qui lutte pour la protection de la faune et la flore de New York, Dustin Partridge, auprès de la presse américaine.

