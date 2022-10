Les Sims 4 : le jeu devient entièrement gratuit

Pour les nostalgiques des années 2000, sachez que Les Sims 4 sont devenus totalement gratuits, ce mardi 18 octobre ! Huit ans après sa sortie, le jeu est disponible en téléchargement libre sur les plateformes de l'éditeur américain Electronic Art (EA). Seule la douzaine d'extensions qui existent restent optionnelles et payantes. La licence iconique entend ainsi faire le plein de nouveaux utilisateurs avant la sortie des Sims 5, dont les premières esquisses ont été dévoilées sous le nom de travail "Project Rene".



Les propriétaires d’une Xbox One ou Series X|S, d’une PlayStation 4 ou 5, d’un PC ou d’un Mac pourront ainsi créer leur famille et leur maison, avant de se laisser happer par ce jeu de simulation de vie. Surtout, ils pourront admirer l'évolution des graphismes et des options proposés par le jeu depuis sa première sortie en février 2000 !

Prêt à vous relancer dans l'aventure et à abuser du fameux code "Motherlode" ? Rendez-vous sur les plateformes de téléchargement de l'EA, à savoir Origin ou l'EA App.

