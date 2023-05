Twitter : êtes-vous concerné par la suppression de tous les comptes inactifs ?

Depuis l'arrivée aux commandes d'Elon Musk, les changements vont bon train sur Twitter. Et si vous possédez un compte que vous n'avez pas alimenté depuis quelques temps, la dernière annonce du PDG du réseau social à l'oiseau bleu risque de vous concerner. Car ce lundi, le multimilliardaire a fait part de son intention de supprimer les comptes inactifs, afin de faire un ménage de printemps.



Toutefois, cette mesure ne concernerait que les comptes inactifs depuis plusieurs années. Le but étant de redynamiser la plateforme, note l'AFP. "Nous éliminons les comptes qui n'ont pas du tout été actifs depuis des années, donc vous allez probablement voir votre nombre d'abonnés chuter", a averti le patron du réseau social dans un tweet publié ce 8 mai, sans plus de précisions.

Les internautes concernés par cette suppression massive sont donc ceux qui ont oublié qu'ils possédaient un compte, ou ont depuis longtemps délaissé la plateforme pour Instagram ou TikTok. La politique de l'entreprise vis-à-vis des comptes inactifs tient compte de la fréquence de connexion. Ainsi, pour que votre compte Twitter soit considéré comme actif, il est donc recommandé de se connecter au moins tous les 30 jours.

Comment sauver les données d'un compte ?

Ceux qui souhaitent conserver leur compte devront donc se connecter au plus vite, afin d'éviter de voir leurs données définitivement supprimées. Et si, comme l'a fait valoir l'ancien kickboxeur Andrew Tate, vous souhaitez sauver les derniers écrits d'un proche décédé : vous pouvez toujours télécharger une archive de ses données, en cliquant sur l'option correspondante dans les paramètres de votre compte Twitter. Une démarche détaillée par le centre d'assistance du site.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info