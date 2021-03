Coronavirus : certificat sanitaire, tests... comment on pourrait voyager cet été

publié le 29/03/2021 à 14:22

Un certificat sanitaire pour se déplacer en Europe. Voici ce qu'a présenté dimanche 28 mars le commissaire européen en charge des vaccins Thierry Breton, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. "À partir du moment où nous pourrons être sûrs que chaque Européen qui souhaite se faire vacciner aura un accès équitable au vaccin (...) il sera bon que l'on puisse avoir un certificat sanitaire qui démontre votre état", a-t-il indiqué.

Comment se présentera-t-il ? "On y trouvera votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, le fait que vous ayez été vacciné ou non, le type de vaccin et si vous avez été porteur de la maladie", a-t-il précisé.

Thierry Breton a assuré que ce certificat sanitaire ne sera pas obligatoire pour se déplacer en Europe. "C'est important que ce certificat ne soit pas obligatoire. Ceux qui ne voudront pas l'acquérir pourront continuer à bénéficier des ouvertures qui vont être proposées (...) Si jamais il est exigé d'avoir un état sanitaire pour entrer dans un pays. Ceux qui ne l'auront pas auront la possibilité de se soumettre à des tests rapides", a-t-il indiqué.

Les 27 pays de l'UE ont donné leur accord il y a un mois. Ils doivent maintenant tamponner chacun officiellement ce texte qui sera aussi voté en urgence au Parlement européen. Pendant ce temps, on fignole les aspects techniques de ce certificat.