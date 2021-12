Tesla lance un "Cyberquad" pour les enfants

Le 2 décembre dernier, Tesla présentait son "Cyberquad" pour enfant, un quad au design très similaire à l'original. Celui-ci dispose alors de la même apparence futuriste que le "Cybertruck" Tesla, pick-up électrique alors sorti en 2019.

Mais une fois mis en vente, un grand nombre d'internautes ont été surpris par ce "Cyberquad", puisqu'il ne s'agissait pas du véhicule attendu, mais d'un jouet pour enfant, selon nos confrères de 20 Minutes. Et afin de se l'offrir, il faudra débourser pas moins de 1.900 dollars, soit 1.676 euros.

Ce fameux "Cyberquad for Kids" peut être conduit par des enfants de plus de 8 ans et pesant moins de 68 kilos. Sa vitesse maximale est alors de 16km/h et de 8km/h en marche arrière. Ce quad dispose d'une autonomie de 24 kilomètres et sa charge complète prend 5 heures.

Si vous souhaitez un "Cyberquad" pour Noël, il faudra être patient. Tout d'abord, parce que celui-ci est actuellement réservé au marché américain. En plus, le constructeur annonce un délai de livraison compris entre deux et quatre semaines.