publié le 26/04/2021 à 19:53

Cette nuit, la Terre, la Lune et le Soleil seront alignés avec la promesse d'apercevoir dans le ciel une "Super Lune rose", un phénomène observable deux fois par an. La Lune, plus proche de la Terre, paraîtra alors plus grande qu'en temps normal.

En 2016, lors de la plus spectaculaire des précédentes "Super Lunes", le satellite se trouvait à 356.509 km de la Terre, contre une distance moyenne de 384.400 km. Il faut remonter au 26 janvier 1948 pour avoir une telle "Super Lune", et il faudra attendre le 25 novembre 2034 pour que la Lune se rapproche davantage de la Terre.

Selon actu.fr, la "Super Lune" était à l'époque 30% plus lumineuse et celle à laquelle on assistera cette nuit s'annonce légèrement moins spectaculaire. Grâce à l'éclairage du Soleil, une légère teinte rosée pourra être observée sur la Lune, d'où la dénomination "Super Lune Rose".



Le phénomène sera visible à l'œil nu, idéalement au coucher ou au lever du Soleil, expliquent nos confrères, l'atmosphère terrestre provoquant un effet de loupe. Mais il est préférable de se munir d'un télescope ou d'une lunette pour apprécier cette "Super Lune rose", qui ne présente aucun risque pour l'œil.