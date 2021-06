Nouveau saut dans le vide pour Thomas Pesquet. Pour la troisième fois en dix jours, l'astronaute français et son coéquipier Shane Kimbrough s'aventurent à l'extérieur de la Station spatiale internationale ce vendredi 25 juin. Les deux astronautes de la mission Alpha vont poursuivre l'installation de nouveaux panneaux solaires sur l'ISS à 400 kilomètres de la Terre.

La sortie est à suivre en direct et en vidéo sur la chaîne YouTube de la Nasa à partir de la mi-journée. Thomas Pesquet et Shane Kimbrough vont passer près de 6h30 en apesanteur pour finaliser le montage du deuxième panneau débuté lors des sorties précédentes, les 16 et 20 juin.

Dimanche, la première sortie extravéhiculaire des deux hommes avait été perturbée par des incidents techniques qui les ont empêchés de respecter les délai initialement prévus. La seconde sortie s'est déroulée normalement jeudi. Thomas Pesquet a ensuite partagé un impressionnant time-lapse via son compte Twitter.

Thomas Pesquet va vivre ce vendredi la cinquième sortie spatiale de sa carrière d'astronaute. Le Français avait déjà flotté dans le vide spatial à deux reprises lors de sa précédente mission dans l'ISS en 2017. Il compatibilise 26 heures et 15 minutes dans l'espace à ce jour.