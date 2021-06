VIDÉO - Thomas Pesquet dans l'espace : suivez sa première sortie hors de l'ISS en direct

Pour la troisième fois de sa vie, Thomas Pesquet effectue ce mercredi 16 juin une sortie extravéhiculaire à l'extérieur de la Station spatiale internationale, la première programmée dans le cadre de la mission Alpha qu'il a rejoint le 23 avril dernier. À partir de la mi-journée et durant plus de 6 heures, l'astronaute français s'élancera dans le vide spatial pour préparer l'installation de deux panneaux solaires nouvelle génération et augmenter la puissance énergétique du vaisseau conçu il y a plus de vingt ans.

Accroché à la Station par un câble métallique, il flottera en apesanteur à 400 kilomètres au-dessus de la Terre en compagnie de l'astronaute américain Shane Kimbrough, qui fut déjà son compagnon lors de ses deux précédentes sorties en 2017 et compte six sorties à son actif. Les deux coéquipiers renouvelleront l'opération dimanche afin de finaliser l'installation des panneaux. Contrairement à leurs deux sorties communes passées, le Français sera cette fois le leader de la mission.

Même si elles sont minutieusement préparées, les sorties extravéhiculaires sont toujours des expéditions hors-normes qui présentent de nombreux risques. Les astronautes doivent avoir une concentration de tous les instants malgré un champ de vision limité ainsi qu'une forte résistance physique car travailler en scaphandre rend tous les mouvements plus difficiles. Des incidents peuvent aussi survenir : en 2013, l'Italien Luca Parmitano avait dû écourter sa sortie en raison d'une fuite du système de refroidissement de son scaphandre qui menaçait de le noyer.

La sortie doit débuter à partir de 12h30 (heure française). Elle est retransmise en direct sur le site Internet de l'Agence spatiale européenne mais aussi sur la page YouTube d'ARTE qui organise une retransmission en lien avec le Centre national d'études spatiales (CNES). La NASA diffuse également les opérations sur sa page YouTube, dont vous pouvez retrouver le flux dans la vidéo ci-dessous.