Pourquoi Thomas Pesquet devrait voir "Kaamelott - Premier Volet" en avant-première

Crédit : Captures d'écran RTL et YouTube

Thomas Pesquet est fan de Kaamelott. Pour son voyage à bord de l'ISS, l'astronaute français a en effet emporté l'intégrale de la série d'Alexandre Astier. Ce dernier a donc décide de lui faire surprise pendant son vol spatial pour Kaamelott - Premier Volet, attendu au cinéma le 21 juillet prochain.

Le réalisateur, invité de Quotidien, le 21 juin dernier a expliqué que Thomas Pesquet pourra voir le film en avant-première depuis l'espace. "Je vais essayer", démarre Alexandre Astier avant de poursuivre amusé : "Il faut que la Nasa le voit pour être sûr qu'il n'y a pas dans mon film un encouragement, par exemple à faire sauter une station spatiale internationale. Vous avez vu le film, vous avez constaté que je suis assez léger sur ce sujet-là. On s'en sort très bien".

Cependant, il faudra encore patienter avant que Kaamelott - Premier Volet ne devienne le premier film envoyé dans l'espace. "Le tuyau Internet qui nous sépare de l'ISS est assez petit. Donc il faut que je lui envoie les choses, pas trop gros. Donc il va le voir sur un timbre-poste", ajoute Alexandre Astier, dans ses propos rapportés par BFM TV. "Et puis surtout, il faut que je le sous-titre parce que ses camarades ne sont pas francophones. Il ne faut pas non plus qu'ils s'ennuient. J'ai cru comprendre qu'ils regardaient un peu tous ensemble les choses", conclut le réalisateur. Pour le moment, Thomas Pesquet n'a pas encore réagi sur les réseaux sociaux à cette belle surprise.