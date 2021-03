Sonos lance sa première enceinte étanche à emporter en vacances

publié le 09/03/2021 à 21:59

Un an et demi après une première enceinte Bluetooth permettant de profiter de l’expérience sonore de la marque à l’extérieur de la maison, Sonos élargit encore un peu plus son horizon avec Sonos Roam, son premier haut-parleur véritablement portable et étanche.

Disponible au prix de 179 euros à partir du 20 avril, et dès ce soir en précommande, la Raom est présentée comme l’enceinte la plus polyvalente jamais conçue par le constructeur.

Facilement transportable, elle pèse moins de 500 grammes et mesure moins de 20 centimètres de hauteur. Elle est surmontée d’un panneau tactile pour faciliter la lecture et la mise en pause des morceaux qui peuvent aussi être pilotés via l’application Sonos sur smartphone.

Connectée en Wifi à la maison et en Bluetooth en déplacement, la Roam bénéficie d’un indice de protection IP67 contre l’eau et la poussière. Elle peut être entièrement immergée dans l’eau pendant 30 minutes et à un mètre de profondeur maximum. Une résistance similaire à celle offerte par les autres enceintes nomades du secteur, chez Ultimate Ears, Bose, JBL ou Sony.

La Sonos Roam fonctionne en Bluetooth 5.0, avec Airplay 2 et une centaine de services de streaming Crédit : Sonos

Sonos promet une autonomie de 10h en lecture et jusqu’à 10 jours de veille lorsqu’elle n’est pas utilisée. La Roam se recharge à l’aide d’un port USB-C avec une prise 15W. Elle peut aussi faire le plein d’énergie avec un chargeur à induction Qi, non fourni à l’achat, ou avec un chargeur magnétique sans-fil proposé en option.

Le son est délivré par deux amplificateurs de classe H, un tweeter et un woofer médian associés à un moteur à haut rendement. L’enceinte embarque aussi un réseau de micros pour ajuster intelligemment le son en fonction de l’orientation et de l’emplacement de l’enceinte à chaque fois qu’elle change d’environnement.

En terme de protocoles, la Roam fonctionne avec les appareils Apple grâce à la liaison AirPlay 2 et peut se connecter aux autres équipements en Bluetooth 5.0. Elle s’intègre évidemment dans un système multi-room avec d’autres enceintes Sonos et prend en charge une centaine de services de streamings.