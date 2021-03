Facebook compte désormais 40 millions d'utilisateurs en France

Facebook a le projet de rapprocher les messageries de ses applications les plus populaires

publié le 08/03/2021 à 14:29

La pandémie n'a pas freiné la croissance de Facebook en France, bien au contraire. "En France, 40 millions de personnes se rendent sur Facebook tous les mois pour se servir de nos outils et échanger avec leurs proches", a indiqué à RTL Fidji Simo, la française qui dirige la plateforme Facebook depuis bientôt deux ans au siège du groupe à Menlo Park en Californie.

Au dernier pointage, en juin 2020, Facebook annonçait 38 millions d'adeptes français. Le réseau social avait franchi la barre des 37 millions d'inscrits fin 2019. Dans son bilan des usages d'Internet de l'année 2020, Médiamétrie avait attribué 45 millions d'utilisateurs mensuels à Facebook France.

Selon Fidji Simo, "cette croissance témoigne de l’impact effectif des communautés en France". À commencer par les groupes, 22 millions en France pour 28 millions de membres. "Nous constatons que beaucoup créent et rejoignent des groupes Facebook pour donner un coup de pouce aux entreprises locales touchées par la crise et trouver un espace où évoquer sans détour les épreuves de l’année passée, notamment la disparition d’êtres chers".

Autres usages dynamique en France, selon Fidji Simo : "En cette année de pandémie, nous avons vu beaucoup de gens se tourner vers Facebook Live pour continuer à suivre leurs cours de fitness préférés et échanger avec les artistes qu’ils aiment, ou utiliser la fonction Community Help pour aider leurs voisins en leur donnant des denrées ou en leur livrant des courses alimentaires".

Quinze ans après sa création, Faceboook, 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde, est toujours le premier réseau social de France, loin devant WhatsApp, Instagram et Messenger. Le site devance aussi assez largement Snapchat, qui revendiquait 22 millions d'utilisateurs mensuels en France l'an passé, ou TikTop, qui a annoncé avoir franchi le cap des 11 millions de fidèles dans le pays l'automne dernier.

La domination de Facebook serait cependant plus contestée chez les jeunes. Selon Médiamétrie, Facebook est seulement le quatrième réseau le plus visité par les 15-24 ans en France, derrière Snapchat, Instagram et TikTok. Le réseau social a aussi essuyé la perte de certains utilisateurs inquiets des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp à venir au mois de mai.