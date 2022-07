Snapchat lance une version Web de son application

Comme sur WhatsApp, il est désormais possible d'échanger avec ses contacts Snapchat directement depuis un ordinateur. L'entreprise américaine à l'origine du célèbre réseau social a annoncé ce lundi 18 juillet le lancement d'une version web de sa messagerie. Cette nouvelle interface est cependant réservée aux abonnés à la formule Snapchat+ dans les marchés anglo-saxons, indique la société dans un communiqué. Les Français pourront profiter de la fonctionnalité dans un second temps, avant qu'elle ne soit également proposée à l'ensemble de la communauté mondiale dans les prochains mois.

L'interface Snapchat for Web reprend les codes de l'application. Les utilisateurs peuvent échanger sans passer par leur smartphone, passer des appels vidéos à deux ou à plusieurs, d'un ordinateur à un autre ou d'un smartphone vers un PC. Le site ne propose pas encore les emblématiques "Stories" qui ont fait la renommée de l'application. Ces publications éphémères seront ajoutées dans un second temps, précise l'entreprise. L'onglet "Discover", où sont rassemblés les contenus des médias, des marques et des éditeurs, fait aussi défaut au lancement.

L'offre payante Snapchat+ a été lancée fin juin au prix de 4,59 euros par mois en France. Elle donne accès à des fonctions supplémentaires, comme la possibilité de flouter le logo de l'application sur son smartphone, un compteur du nombre de visionnages des "Stories" ou la possibilité d'épingler un contact comme "meilleur ami". Snapchat revendique un peu plus de 300 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont 25 millions en France.

