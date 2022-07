Un visage qui secoue la tête, plusieurs animaux et plantes et des cœurs encore plus colorés, les prochains émojis qui devraient arriver en 2023 ont été dévoilés sur la liste Unicode 15.0. Plusieurs curiosités se fraient une place généralement parmi les nouveautés, et on notera la possibilité d'avoir, sans doute, une méduse à disposition. À vous de voir dans quelles circonstances vous pourriez l'utiliser.

BFMTV rappelle que la liste n'est pas définitive, elle est soumise à validation, mais est généralement entièrement acceptée. Le compte Twitter Apple Hub laisse ainsi entrevoir la possibilité de retrouver un émoji qui secoue la tête, une paire d'ailes, le logo du wifi (à vous de voir si vous dîtes "la" wifi), une oie ou encore des maracas, dont on avait un besoin impérieux, tout comme l'âne ou le caribou.

