Sibérie : un cratère de 50 mètres de profondeur découvert par hasard

publié le 02/09/2020 à 22:29

En juillet dernier, c’est en survolant la péninsule de Yama, une région isolée de la Sibérie, que l’équipe de la chaîne de télévision locale Vesti Yamal TV découvre un trou béant : ils ont aperçu un cratère profond d’une cinquantaine de mètres.

La cause de cette formation, encore intacte, serait une explosion de méthane, rapporte le journal Ouest-France. "Ce trou est unique. Il comporte beaucoup d’informations scientifiques que nous ne pouvons pas encore dévoiler", a estimé Vasily Bogoyavlensky, un membre de l’Académie des Sciences en Russie, comme le rapporte le Siberian Times.

Il s’agit du 17e cratère repéré dans la péninsule de Yamal depuis 2014. Ce dernier a laissé des traces bien au-delà de sa circoncision puisque "des blocs de terre et de glace ont été projetés à des centaines de mètres de l'épicentre".

En cause : les changements climatiques ?

Pour expliquer une telle formation, Gilles Granjean, adjoint à la direction des risques et de la prévention du bureau de recherches géologiques et minières (GRGM), rapporte que "des hydrates de méthane (composé chimique qui permet au sol de rester solide, ndlr) se développent" dans "le permafrost (sol gelé et très riche en matières organiques, ndlr)".

Quant à l’explosion de méthane, celle-ci intervient "en raison des changements climatiques". Le permafrost "se réchauffe" et lorsqu'il se refroidit, "les bulles d’hydrates de méthane, proches de la surface de la terre, dégagent des molécules et reviennent à l’état gazeux", poursuit Gilles Granjean. Des publications scientifiques sont encore attendues pour confirmer les origines de ces cratères géants.