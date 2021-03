publié le 11/03/2021 à 07:58

Âgée de 43 ans, Samantha Cristoforetti est la première femme astronaute italienne. Également ingénieure et pilote de chasse, elle détient le record du plus long séjour dans l'espace pour une femme avec 200 jours.

Son premier voyage dans l'espace date de 2014 et Samantha Cristoforetti va pouvoir revivre cette expérience incroyable puisqu'elle a à nouveau été choisie par l'Agence spatiale européenne pour partir à bord de la Station spatiale internationale (SSI) en 2022. Un retour dont l'astronaute se réjouit d'avance : "C'est un peu ma deuxième maison".

"La première fois c'était la grande découverte, c'était quelque chose de complètement nouveau, maintenant (...) il y a aussi un peu ce sentiment de revenir à un endroit où j'ai quand même laissé un peu mon coeur", confie-t-elle à RTL, dont elle était l'invitée ce jeudi 11 mars. "C'est un environnement et un style de vie, d'activités, de missions qui me convient très bien. Je me sens très très à l'aise", ajoute l'astronaute.