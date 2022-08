"C'est plus facile par messages qu'en vrai" : comment les adolescents avouent leurs sentiments amoureux

C'est sans doute un des secrets les mieux garder des téléphones de nos enfants : l'amour. Le téléphone comme technique d'approche. Et ça commence souvent par un "j'aime" virtuel. "Je dirais que ça aide. Pour faire des rencontres ou avouer ses sentiments : je dirais que c'est plus facile par messages qu'en vrai", confie un jeune homme au micro de RTL.

"Si vous allez sur son compte Insta, sur Snap, vous likez quelques photos et vous regardez ses stories. Comme ça, de son côté, il se dit : peut-être qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose", détaille une adolescente. "Après s'il habite à côté de chez vous, il va peut-être venir vous voir pour vous dire : tu as regardé mes stories.... Tu veux qu'on fasse connaissance ?", continue une seconde.

Ce sont donc souvent des relations virtuelles, mais rien ne vaut la réalité. "Si le garçon est dans le collège, tu vas le voir tous les jours. Donc si tu as pas de téléphone, en vrai, c'est pas un truc de ouf", assure une jeune fille. "Mais tu te dis : quand il est chez lui qu'est-ce qu'il fait ? Aussi bien il te trompe", contrebalance son amie.

Mais on ne tape pas n'importe comment aussi dans un message d'amour. L'orthographe est bichonnée. "On fait plus gaffe aux fautes et aux émojis qu'on envoie. Ça m'arrive de me tromper d'émoji, alors je supprime et je refais. Alors qu'avec des potes, c'est pas grave", explique un adolescent.

