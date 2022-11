Cybersécurité : les mots de passe faibles encore trop fréquents

Le site d'information sur la sécurité Cybernews et la société de gestion de mots de passe NordPass ont publié en novembre 2022 deux rapports sur les mots de passe les plus utilisés. "123456" est une fois de plus le mot de passe le plus utilisé en France sur la période 2019-2021. Il l'est également dans le monde, en se disputant le haut du classement avec l'anglais "password".

Quel est le problème avec ces mots de passe simples ? Ils sont peu sécurisés : un pirate n'aura aucune difficulté à les deviner. De plus, les bases de données de mots de passe sont codées par une technique appelée le "hachage". Elle permet de masquer les identifiants véritables, mais elle a une faiblesse : les mots de passe sont toujours associés aux mêmes codes.

Et les codes associés aux mots de passe simples sont là encore bien connus des pirates. Le site Cybernews nous avertit : "Cette faiblesse [...] permet de mener des attaques par force brute en utilisant la liste des mots de passe hachés les plus communs."

Les dix mots de passe les plus communs

Pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, voici la liste des mots de passe les plus populaires en France, entre 2019 et 2021. Pour cela, NordPass a consulté des données piratées puis publiées sur Internet :

Les dix mots de passe les plus utilisés entre 2019 et 2021 selon la société NordPass. Crédit : Capture - nordpass.com

Pour renforcer votre mot de passe, CyberNews recommande l'usage d'un gestionnaire de mots de passe. Vous pouvez aussi suivre les conseils de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) : choisir des mots de passe longs, d'au moins 16 caractères, avec des symboles spéciaux comme de la ponctuation.

