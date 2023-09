Quand Alex Vizorek discute avec Jésus grâce à ChatGPT

Utilisant l’intelligence artificielle, ChatGPT est rapidement devenu un outil du quotidien. Ce prototype d’agent conversationnel, à qui l’on peut poser n’importe quelle question, aurait donné naissance à une nouvelle application "fantastique" selon Alex Vizorek.

Baptisée "Text with Jesus", l’application "permet, via ChatGPT, de discuter avec Jésus et d’autres personnages de la Bible", a expliqué l’humoriste. "Vous me connaissez, moi, je suis un homme de terrain. Je l’ai donc téléchargée", a ajouté le chroniqueur qui s’est empressé d’en faire une démonstration. "Bible. "Vous avez lu mon livre de blagues ?", a répondu l’application au sujet de la Bible. "Vous n’avez quand même pas cru la vanne du mec qui marche sur l’eau ?", a-t-elle enchaîné.

Retrouvez Alex Vizorek chaque soir à 18h36 dans RTL Bonsoir autour de Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Cini. Autre nouveauté de cette rentrée 2023, "Le Bret King News" dans la foulée du journal de 18h avec les imitations de Marc-Antoine Le Bret.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info