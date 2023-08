Alex Vizorek transforme "J'ai encore rêvé d'elle" après la mise en détention provisoire de Richard Dewitte

Le chanteur du groupe "Il était une fois" Richard Dewitte a été placé en détention provisoire pour corruption de mineure et proposition sexuelle faites à une mineure. "Et oui, lui dans la tournée âge tendre et tête de bois, visiblement ce qu’il préfère c’est l’âge tendre", lance Alex Vizorek, qui se lance dans un détournement du titre phare du groupe. "J'ai encore rêvé d'elle", "Lâche-moi papy", "Je n'ai rien fait pour ça", "Ben oui, j’ai 13 ans et d’mi", "Elle n'est pas vraiment belle", "Tu t’es pas vu mon gras", "Elle est faite pour moi", "Range-moi tout ça"...

Écoutez la suite de sa parodie et les autre thèmes de cette "Vizo conférence" du jeudi 31 juillet : un rappel du décès accidentel de Lady Di le 31 août 1997 - "C'est fou comme le temps passe. Enfin, moins vite que la Mercedes dans le tunnel de l’Alma - et un large retour sur la réunion de 12h entre Emmanuel Macron et les chefs de partis - "Normalement 12h d’échanges à huis clos en Seine-Saint-Denis, c’est pas une réunion, c’est une garde à vue".

