Présidentielle : "Pour 2027, je mise sur Xavier Dupont de Ligonnès", assure Alex Vizorek

La crédibilité politique de Marine Le Pen est en forte augmentation par rapport à novembre 2021. C'est ce qui ressort du baromètre Viavoice pour Libération, publié mardi. Mais quelles conclusions tirer de ce sondage ? Alex Vizorek a fait part de son analyse, mardi soir 5 septembre sur RTL. "Pourtant, on ne la voit pas en cette rentrée, on ne l'entend pas. C'est un peu le syndrome Jean-Jacques Goldman, la personnalité la plus aimée des Français. En fait, moins les Français ont de nouvelles des gens, plus vous les plébiscitez", s'est étonné l'humoriste belge. Et Alex Vizorek de conclure sans concessions : "Pour la présidentielle de 2027, je mets une petite pièce sur Xavier Dupont de Ligonnès", en référence à l'affaire du même nom, jamais résolue jusqu'ici.

La "Vizo conférence" de mardi s'est également penchée sur une affaire qui secoue la Belgique : le "pipigate". Ce drôle de scandale implique des amis du ministère de la Justice, qui ont eu l'idée saugrenue d'uriner sur une camionnette de police. "Ce n'est pas à Richard Nixon que ce serait arrivé", s'est amusé Alex Vizorek.

Retrouvez Alex Vizorek chaque soir à 18h36 dans RTL Bonsoir autour de Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Cini. Autre nouveauté de cette rentrée 2023, "Le Bret King News" dans la foulée du journal de 18h avec les imitations de Marc-Antoine Le Bret.

