"The Legend of Zelda" : comment la princesse Zelda est devenue un personnage de premier plan

La princesse Zelda, dans le dernier jeu "Tears of the Kingdom".

369. "The Legend of Zelda" : avec "Tears of the Kingdom", Nintendo perpétue son mythe

Moins d'une semaine après sa sortie, le nouvel opus de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda a déjà battu des records de vente. Baptisé Tears of the Kingdom, la suite de Breath of The Wild, ce nouvel épisode des aventures du héros en tunique verte s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires en seulement trois jours.

Depuis le premier jeu de la série, sorti en 1986, The Legend of Zelda a énormément évolué, à l'image de l'un de ses protagonistes Zelda. À noter pour ceux qui n'auraient jamais touché à l'un de ces jeux, il ne s'agit pas de l'héroïne mais de la princesse que le personnage principal, Link, doit sauver. Mais, au fil des des décennies, Zelda a pris de plus en plus de place.

Avec les derniers jeux, Zelda se transforme en aventurière à part entière. Une évolution visible à travers ses tenues notamment. Quand tout commence dans les années 80, Zelda est une simple princesse à sauver. Comme dans les contes, elle est enlevée ou endormie dans un profond sommeil. Elle porte une robe, ne fait strictement rien du jeu si ce n’est de féliciter le héros Link à la fin du jeu pour ses exploits.



De princesse à guerrière, pirate, aventurière...

Zelda est devenu une héroïne de plus en plus active avec les années. Dans Ocarina of Time, sorti sur Nintendo 64 en 1998, la princesse tient un rôle de première importance. Enfant, elle se trouve au milieu d'un conflit politique. Elle aide alors Link dans sa quête en usant de ses pouvoirs magiques. Elle sert avant tout le récit en changeant d'identité. Cachée derrière un masque et un costume de guerrier, elle se fait appeler Sheik et se bat aussi contre l'antagoniste iconique de la série, Ganondorf.

Dans l'épisode suivant, The Wind Waker, sorti sur GameCube en 2003, Link fait la rencontre de Tetra une jeune capitaine pirate intrépide qui est, en réalité, la réincarnation de la princesse Zelda. Elle a la peau bronzée, les cheveux attachés, un certain franc parler. On s'éloigne encore un peu plus de la douce princesse potiche et faire-valoir.

Enfin, dans Breath of the Wild comme dans Tears of the Kingdom, Zelda est devenue une princesse en pantalon, bien engoncée dans son rôle de princesse et qui préfère nettement mener une vie d’archéologue, ingénieure, et aventurière avec les autres guerriers. Une évolution bienvenue dans la série des Zelda, l'héroïne est d'ailleurs devenue l'un des premiers personnages de la série à avoir le droit à un doublage. Link lui-même n'y a jamais eu le droit dans les jeux-vidéo.

