publié le 20/04/2021 à 17:26

Une découverte qui bouleverse l'image qu'on se faisait du prédateur. Des paléontologues ont annoncé que les tyrannosaures étaient probablement une espèce sociale, comme les loups, qui avait pour habitude de chasser en meute.

En étudiant un site riche en restes de tyrannosaures dans le sud de l'Utah, les scientifiques en sont venus à cette conclusion : les dinosaures sont morts et ont été enterrés au même endroit, et qu'ils ne sont pas le résultat de fossiles provenant de plusieurs régions, relate le The Guardian.

C'est un "bon début", estime Kristi Curry Rogers, professeure de biologie au Macalester College, interrogée par le quotidien britannique. Mais cela n'est pas suffisant. D'autres preuves sont nécessaires avant de déterminer que les tyrannosaures vivaient en groupe social. "Il est un peu plus difficile d'être aussi sûr que ces données signifient que ces tyrannosaures vivaient ensemble dans les bons moments", a-t-elle ajouté, "Il est possible que ces animaux aient vécu dans le même voisinage les uns des autres sans se déplacer ensemble dans un groupe social, et qu'ils se soient juste réunis autour de ressources qui s'amenuisaient lorsque les temps devenaient plus difficiles."