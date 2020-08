"L’ami du petit tyrannosaure" de Florence Seyvos

publié le 08/08/2020 à 07:03

Voici une histoire d'amitié et de savoir vivre au cœur d'une forêt verdoyante... L'autrice Florence Seyvos et l'illustratrice Anaïs Vaugelade démontrent qu'on est tous et toutes capables de surmonter n'importe quelle difficulté en faisant preuve parfois de retenue : et là elle va être vraiment nécessaire cette retenue.

Au cœur de cette forêt vivait donc un tyrannosaure, un petit tyrannosaure et son gros estomac. Car il avait un problème un gros problème : il n'avait pas d'amis ou plutôt : plus d'amis. "Il les avait tous mangés, raconte Florence Seyvaos. Pourtant, chaque fois il avait essayé de se retenir très fort. Ça se passait toujours de la même façon. Le petit tyrannosaure rencontrait quelqu'un qu'il trouvait sympathique et s’asseyait à coté de lui pour engager la conversation."

Il faut alors imaginez les remords qui assaillaient ce pauvre tyrannosaure... mais... trop tard.

L'ami du petit tyrannosaure Crédit : Florence Seyvos, Anaïs Vaugelade l'Ecole des loisirs

Jusqu'à ce qu'apparaisse dans sa vie et dans les pages colorés de ce livre pour les plus petits, une minuscule mais très maligne souris prénommée Mollo. Elle n'était pas d'ici, mais bien décidée à aider le petit tyrannosaure, lui apprendre tout simplement à se maitriser pour lui permettre d'atteindre un st Graal : se faire une amie pour la vie.

Pour cela, et c'est la leçon de cette histoire, pour cela le tyrannosaure va devoir apprendre la patience, la persévérance (parce que vous vous doutez bien qu'il va tenter de boulotter sa nouvelle amie la souris).

Une histoire tendre et drôle pour les plus petits

Cette histoire tendre et drôle pour les plus petits va leur permettre d’apprendre à surmonter toutes les difficultés. Le petit tyrannosaure y arrive bien lui, alors pourquoi pas moi. Avec tendresse et patience la petite souris va ainsi apprendre à cuisiner au petit dino d’énormes gâteaux qui lui feront donc passer l'envie de manger ses amis (petit rappel important : on ne mange pas ses amis), mieux le petit tyrannosaure finira par atteindre ce qui pour lui était ce fameux Saint Graal. Il va se retenir d'avaler tout cru les habitants de la forêt et il y gagnera donc : une petite amie.

Laissez vous aller à la poésie de Florence Seyvos, plongez dans les dessins d'Anaïs Vaugelade et glissez donc ce livre paru aux éditions l'Ecole des loisirs dans la valise.