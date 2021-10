États-Unis : les salariés d'Amazon tentent à nouveau de se syndicaliser

Six mois après avoir échoué à créer un syndicat dans l'Alabama, des salariés d'un entrepôt d'Amazon à New York tentent le coup à nouveau et accusent déjà le géant du commerce en ligne de tout faire pour dissuader leurs collègues. Aucun centre de tri et de logistique n'a pour l'heure réussi à créer de syndicat.

"Depuis que notre campagne (de collecte de signatures) a commencé, Amazon n'a pas perdu de temps pour mettre en œuvre des tactiques anti-syndicalisation", a indiqué jeudi l'association qui s'est baptisée ALU, pour Amazon Labor Union ("syndicat des travailleurs d'Amazon"). "Nous avons fait face aux mêmes stratégies employées à Bessemer, en Alabama, comme les affiches dans les toilettes ou les consultants externes, spécialistes de la lutte contre les syndicats, qui viennent sur le lieu de travail et divisent les employés", a précisé l'ALU dans un communiqué.

"Nos employés ont le choix de rejoindre un syndicat ou pas", a réagi Kelly Nantel, une porte-parole du groupe, mais "en tant qu'entreprise, nous ne pensons pas que les syndicats soient la meilleure réponse pour nos employés", a-t-elle ajouté. "Nous avons fait de grands progrès ces dernières années et derniers mois en termes de salaires et de sécurité. Nous pouvons encore faire mieux, et c'est notre objectif", a-t-elle précisé, assurant que d'améliorer les choses "en continu" était plus difficile avec les syndicats jouant les "intermédiaires".