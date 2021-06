Amazon : deux jours de promotions une semaine avant les soldes en France

publié le 03/06/2021 à 03:25

Amazon fait des promotions avant les soldes d'été. Selon un communiqué, le géant de la vente en ligne a annoncé, mercredi 2 juin, qu'il lancera une opération promotionnelle "Prime Day", les 21 et 22 juin prochains, une semaine avant le coup d'envoi des soldes d'été le 30 juin, en France.

En raison de la pandémie de Covid-19, cet événement annuel avait eu lieu à la mi-octobre en 2020. L'entreprise américaine a déclaré qu'elle donnera "le coup d'envoi de l'été avec deux jours d'offres exceptionnelles et d'économies incroyables". Cette opération se déroulera du 21 au 22 juin pour les membres Prime en France et dans d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Chine ou l'Australie.

Cependant, Amazon a reporté Prime Day au Canada et en Inde, "en raison de l'impact croissant de la Covid-19 dans ces pays". De plus, l'événement s'accompagne d'une opération de "soutien aux petites et moyennes entreprises" qui vendent en ligne sur Amazon. Amazon explique offrir aux clients "Prime" soit "plus de 200 millions de membres" dans le monde, 10 euros de bons d'achat pour 10 euros dépensés "sur une sélection de produits de la boutique des entreprises françaises".

Amazon met en avant des petites et moyennes entreprises

Depuis plusieurs années, Amazon fait face à l'opposition d'associations de défense de l'environnement ou de professionnels de commerce qui lui reprochent son impact sur le climat, sur l'emploi, ainsi que sur l'écosystème économique des endroits où il s'implante. Ce à quoi Amazon répond notamment en mettant en avant des petites et moyennes entreprises qui développent leur activité, en vendant leurs produits sur sa place de marché.