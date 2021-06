Comment protéger son smartphone des fortes chaleurs

La France connaît depuis quelques jours une vague de chaleur estivale avec des températures dépassant les 30 degrés par endroit. Cet épisode met les corps à rude épreuve mais les appareils électroniques ne sont pas épargnés.

Les composants qui les animent à l'intérieur ne supportent pas les températures extrêmes et cela a des conséquences très concrètes sur l'autonomie, notamment, avec des appareils qui ont tendance à plus vite se décharger.

La plupart des constructeurs mettent en garde leurs clients sur la nécessité de ne pas trop exposer leurs produits au soleil. L'iPhone comme les smartphones Android doivent être conservés à une température inférieure à 45 degrés pour fonctionner.

Face à de fortes températures, la dissipation de la chaleur est moins efficace et les appareils peuvent cesser de fonctionner pour protéger leurs composants. Dans ces situations, l'iPhone passe en mode économie d'énergie et affiche le message d'avertissement suivant. Il faut alors le placer dans un endroit frais et attendre qu'il refroidisse.

Lorsqu'il affiche un avertissement de température, l'iPhone peut seulement passer des appels d'urgence Crédit : Apple

Comment préserver votre appareil ?

Pour préserver votre appareil, il est recommandé de ne pas l'exposer directement au soleil. Préférez une place à l'ombre, dans une poche ou à l'intérieur d'un sac. Évitez également de le laisser en plein soleil derrière un pare-brise pour un usage GPS. Privilégiez un support à installer sur les grilles d'aération du tableau de bord. Et laissez-le sur batterie pour ne pas rajouter une source de chaleur supplémentaire.

L'utilisation d'applications gourmandes, comme les jeux vidéo, les applications de GPS ou les vidéos haute-définition, peut aussi occasionner un surplus de chaleur. Lorsque la température dépasse les 35 degrés, il n'est pas nécessaire de trop solliciter les composants trop longtemps. Réduisez leur usage.

Il est aussi conseillé de désactiver les connexions Wi-Fi, Bluetooth, les données mobiles ,le NFC et le GPS dans la mesure du possible. Si malgré toutes ces précautions vous trouvez que votre smartphone chauffe trop, mettez-le à l'ombre et retirez sa coque de protection afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.