Pneus increvables, essuie-glaces laser, clé paramétrable... À quoi ressemblera la voiture du futur ?

La voiture du futur sera-t-elle identique à celle de James Bond ? Peut-être pas mais elle pourrait avoir des pneus increvables comme le bolide de l'agent 007. C'est en tout cas la promesse que fait Michelin. Après plus d'une dizaine d'années de recherches et une cinquantaine de brevets déposés, le constructeur promet un pneu capable de résister à tout. Pour cela, l'air est remplacé par un alliage de fibre de verre et de gomme. Résultat : un matériel bien plus résistant et qui devrait durer trois fois plus longtemps.

Autre innovation qui devrait voir le jour dans les prochaines années : des essuie-glaces laser. Installés sur les balais, les lasers débarrasseront toutes les saletés accumulées sur le pare-brise. Poussières ou insectes seront détruits en quelques millisecondes. Le nettoyage des caméras et des phares est également concerné par ce brevet déposé par l'entreprise Tesla. De son côté, l'entreprise Valéo souhaite mettre au point un radar laser capable de calculer le nombre de gouttes de pluie sur le pare-brise et ainsi, adapter en fonction la vitesse des essuie-glaces.

Enfin, les clés pourraient disparaître au profit d'un code. Ce dernier pourra être transmis par SMS afin de prêter son véhicule à un membre de sa famille. Autre possibilité : des clés paramétrables sur lesquelles il sera possible de brider la vitesse de la voiture.