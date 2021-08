Pluie d'étoiles filantes : comment observer le pic des Perséides cette nuit ?

Un spectacle à ne pas manquer. Les amateurs d'astronomie sont au rendez-vous comme chaque année le soir du 12 août, à partir de 22h, afin d'admirer le pic des Perséides, l'apogée de cette pluie d'étoiles filantes.



Pour optimiser l'observation de cet essaim de météores, aucun équipement n'est nécessaire, le spectacle est entièrement visible à l'œil nu. Il faudra en revanche tâcher de trouver un spot d'observation à l'abri de toute pollution lumineuse. Des cartes réalisées par l'Association d'astronomie d'Île-de-France permettent de repérer les sites les plus propices à l'observation à travers le pays. Si des conditions météorologiques se mêlent à l'absence de lumière, il est possible de voir plus d'une centaine d'étoiles filantes par heure.

Une fois bien installé, il faut alors regarder en direction du radiant, la région d'origine d'où semblent venir toutes les météores. Celui-ci est facilement repérable, il se situe en-dessous de la constellation de Cassiopée, l'une des formes les plus caractéristiques du ciel, assez proche du Nord en général. Des applications comme SkySafari ou Google Sky pourront vous faciliter la tâche.