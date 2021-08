Nuit des Étoiles 2021 : les 3 informations à connaître

C'est le spectacle astral annuel à ne pas manquer. L'édition 2021 de la Nuit des Étoiles aura lieu les 6, 7 et 8 août 2021. Organisé depuis plusieurs années par l'Association Française d'Astronomie (AFA), le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) et le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), l'événement est l'occasion d'observer partout en France les étoiles filantes qui traversent le ciel nocturne en été.

Animations, conférences et portes ouvertes... Dans près de 400 sites partout en France, le public est invité à découvrir le monde de l'astronomie.

Cette année, la Nuit des Etoiles fêtera ses 30 ans. L'AFA a donc décidé de marquer le coup et d'innover en tournant une série de vidéos avec le Youtubeur Astronogeek. C'est dans un lieu unique et chargé d'histoire, l'Observatoire de Paris que les vidéos ont pu être tournées. N'oubliez donc pas de surveiller la chaîne YouTube d'Astronogeek pour ne rien manquer de cet événement. Du 5 au 8 août, vous pourrez ainsi découvrir des témoignages de chercheurs, astronautes mais aussi ingénieurs.

Le thème du "Système solaire"

Ce trentième anniversaire est l'occasion de revenir aux sources et aux choses simples. Cette Nuit des Etoiles aura donc pour thème le "Système solaire". "Les Nuits des Etoiles 2021, organisées par l'Association Française d'Astronomie, proposent à tous les curieux du ciel de renouer avec la tradition : guetter les étoiles filantes. Et partager le spectacle de ces poussières de comètes filant sur la voûte étoilée en racontant l'histoire du système solaire. Notre histoire", déclaraient les organisateurs.

L'événement dans plusieurs villes de France

Chaque année, la Nuit des Étoiles attire quelques milliers de personnes sur plusieurs centaines de sites spécialisés aux quatre coins de la France, qui ouvrent leur porte à cette occasion.

Non loin de Paris, au Bourget, vous pourrez observer au Musée de l'Air et de l'Espace, les étoiles au télescope ou grâce à des lunettes astronomiques, mais aussi, assister à des projections et animations, le 7 août de 18 heures à 1 heure 30. Du côté de Toulouse, la Cité de l'espace proposera une soirée sous les étoiles. Aussi bien les petits comme les grands seront conviés à de nombreuses animations.

Il est également possible de profiter de la Nuit des Étoiles au calme : il suffit de s'éloigner de la pollution lumineuse. Retrouvez le programme complet sur le site de l'AFA.