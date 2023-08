Perséides : tout ce qu'il faut savoir sur ces spectaculaires pluies d'étoiles filantes

Crédit : ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Un spectacle à ne pas manquer. Chaque année, au milieu du mois d'août, une importante pluie d'étoiles filantes illumine le ciel. Cette pluie de météores a débuté le 20 juillet et restera visible jusqu'au 25 août, mais son pic est prévu ce week-end, plus précisément dans la nuit du samedi au dimanche 12 août.

"On va pouvoir en observer jusqu'à 100 par heure si on a un ciel parfaitement dégagé", précise Clément Plantureux co-organisateur des Nuits des étoiles, membre de l'Association française d'astronomie, invité sur RTL. "La Terre passe chaque année au même moment à travers un petit essaim de poussières d'une comète qui est passée près de la Terre il y a une trentaine d'années. Dans son sillage, la comète a laissé des poussières. Ces poussières tombent dans l'atmosphère et se désagrègent en laissant ces petites traces lumineuses".

Les amateurs d'astronomie pourront profiter de ce spectacle pour observer d'autres astres. "Deux planètes sont visibles ce week-end, Saturne sera visible à l'œil nu et Jupiter, vers 0h30, sera évidemment très visible à l'œil nu. Elles sont très brillantes ces planètes", explique Clément Plantureux.

Les meilleures conditions pour observer les Perséides

Même les novices peuvent observer ce phénomène à l'œil nu, à condition d'être protégés de la pollution lumineuse. "Si on est en plein cœur de Paris, ça sera quand même compliqué. (…) Il faut vraiment s'exempter de toute source lumineuse parce que ça masque énormément d'étoiles", explique-t-il, précisant que les conditions météorologiques restent tout aussi importantes.



Une fois bien installé, à partir de 22h, il faut alors regarder en direction du radiant, la région d'origine d'où semblent venir toutes les météores. Celui-ci est facilement repérable, il se situe en-dessous de la constellation de Cassiopée, l'une des formes les plus caractéristiques du ciel, assez proche du Nord en général. Plusieurs applications permettent de se repérer dans le ciel, comme SkySafari ou Google Sky.