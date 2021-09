Panne Instagram : le réseau social à l'arrêt pour beaucoup d'utilisateurs ce jeudi

Difficile d'accéder à Instagram ce jeudi 2 septembre. De nombreux utilisateurs du réseau social propriété de Facebook rencontrent des problèmes de connexion depuis la mi-journée sur l'application et la version Web de la plateforme.

La plupart des fonctionnalités de l'application semblent touchées par l'incident. Certains usagers ne peuvent plus mettre à jour leur fil d'actualité, publier de commentaire, envoyer des messages privés, consulter les stories ou afficher les notifications. Des rapports font aussi état de problèmes sur les applications Facebook et WhatsApp.



Selon le site Down Detector, qui recense les incidents des plateformes numériques, les dysfonctionnements ne sont pas circonscrits à la France. Des dizaines de milliers de rapports ont aussi été publiés aux États-Unis, dans le reste de l'Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Interrogé par RTL, Instagram est "conscient que certaines personnes ont des difficultés à accéder à la plateforme". L'entreprise "travaille pour que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible" et "s'excuse pour la gène occasionnée". Mais elle ne communique pas sur la cause de l'incident.

Cette panne intervient quelques jours à peine après l'annonce d'une nouvelle mesure à venir sur Instagram. La plateforme a indiqué qu'elle allait bientôt demander à ses utilisateurs de renseigner leur âge pour pouvoir continuer à utiliser son application. Instagram espère ainsi proposer une expérience plus sûre pour ses utilisateurs les plus jeunes et améliorer le ciblage publicitaire de ses usagers.