NASA : comment suivre le lancement du télescope James Webb ?

Le télescope le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. James Webb (JWST) devrait être lancé dans l'espace par une fusée Ariane 5 ce samedi 25 décembre à 13h heure française.

JWST sera lancé depuis la base de Kourou, en Guyane française. Il va remplacer le célèbre télescope Hubble, en orbite depuis 1990. Avec son immense miroir primaire de plus de 6,5 mètres de diamètre, il fait presque trois fois la taille de celui de Hubble. Il sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour une mission de 5 à 10 ans. Cette nouvelle exploration de parties de l'espace jamais observées auparavant devrait servir à comprendre les origines de l'univers.

Le lancement pourra être suivi en direct depuis la page YouTube de la NASA et le #UnfoldTheUniverse ("révéler l'univers" en français) a été créé sur les réseaux sociaux pour les divers commentaires entre passionnés.